Праздничные мероприятия отменены в Челябинской области

https://news.ru/storage/news/50bf483dee437ca0803aa983fa40c27c/6390840c-e442-497e-9b2f-540fa46f19d5_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

Власти Челябинской области приняли решение отменить большую часть праздничных мероприятий, запланированных в регионе. Вся область скорбит вместе с жителями Магнитогорска, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Весь праздничный досуг был отменён и в самом городе, где произошёл взрыв, унёсший жизни четырёх человек, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин распорядился отправить в Магнитогорск оперативную группу от ведомства. Она будет координировать действия Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, органов соцзащиты и бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты должны контролировать оказание помощи пострадавшим при обрушении жилого дома.