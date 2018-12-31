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Праздничные мероприятия отменены в Челябинской области

Пресс-служба МЧС РФ

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Власти Челябинской области приняли решение отменить большую часть праздничных мероприятий, запланированных в регионе. Вся область скорбит вместе с жителями Магнитогорска, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Весь праздничный досуг был отменён и в самом городе, где произошёл взрыв, унёсший жизни четырёх человек, сообщает ТАСС

Ранее News.ru писал, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин распорядился отправить в Магнитогорск оперативную группу от ведомства. Она будет координировать действия Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, органов соцзащиты и бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты должны контролировать оказание помощи пострадавшим при обрушении жилого дома.


#праздники #трагедия #ОТМЕНА #магнитогорск #челябинскаяобласть
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