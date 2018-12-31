Мэрия Магнитогорска попросила жителей отказаться от салютов

https://news.ru/storage/news/df9546381227aff9ddf76f1ac7fc55c5/e0ec3d27-7c70-41c2-9041-b322b3e6ffe4_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Магнитогорская администрация выступила с призывом не использовать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь. Также власти призвали не поддаваться на провокации мошенников, собирающих средства якобы на помощь пострадавшим.

«В город пришло большое горе. Давайте в этот день не будем делать салютов и фейерверков. К сожалению, не все наши жители смогут встретить 2019-й год», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы мэрии города.

В тексте отмечается, что из-за происшествия активизировались различные провокаторы. Они собирают деньги и рассказывают о сотнях погибших.

«Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не кормите мошенников», — добавили в администрации.

После катастрофы неизвестной остаётся судьба 35 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Министр здравоохранения Вероника Скворцова уже заявила, что со временем у людей, остающихся под завалами, уменьшаются шансы на выживание.

Ранее News.ru сообщал о возможных новых обрушениях в повреждённом доме в Магнитогорске. Инцидент произошёл в седьмом подъезде, однако в зоне риска также находятся шестой и восьмой.