Андрей Климов Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»/kmscity.ru

Городская дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку мэра города Андрея Климова, который 12 июля изъявил желание досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Полномочия Климова истекали в сентябре 2019 года. Решение о его отставке было принято единогласно. Обязанности градоначальника временно будет исполнять его первый заместитель Евгений Коршиков. Выборы нового мэра намечены на 8 сентября, на пост претендуют 20 кандидатов, отмечает «Коммерсант».

Ранее, как писал News.ru, глава МВФ Кристин Лагард объявила о своей отставке. Она покинет руководящую должность 12 сентября текущего года. Решение обусловлено выдвижением политика на пост главы Европейского центрального банка.

 

 

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