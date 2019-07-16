https://static.news.ru/photo/f2a77ed4-a856-11e9-b1a7-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Климов Фото: Администрация городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»/kmscity.ru

Городская дума Комсомольска-на-Амуре приняла отставку мэра города Андрея Климова, который 12 июля изъявил желание досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Полномочия Климова истекали в сентябре 2019 года. Решение о его отставке было принято единогласно. Обязанности градоначальника временно будет исполнять его первый заместитель Евгений Коршиков. Выборы нового мэра намечены на 8 сентября, на пост претендуют 20 кандидатов, отмечает « Коммерсант ».