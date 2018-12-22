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Медведев поручил помочь пострадавшим в пожаре шахтёрам

Премьер-министр Дмитрий Медведев Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Премьер-министр Дмитрий Медведев

происшествия [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернатору Пермского края Максиму Решетникову оказать необходимую помощь пострадавшим при пожаре в шахте в Соликамске. Руководитель региона по телефону рассказал главе кабмина о ходе спасательной операции на шахте.

Он также доложил об оказании помощи пострадавшим и проинформировал о мерах, которые принимают региональные власти и оперативные службы в связи с ЧП, сообщили в пресс-службе правительства России.

«В ходе разговора Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае необходимости федеральные власти окажут всеобъемлющую помощь горнякам и их семьям», — сказано в сообщении.

Причины пожара в угольной шахте Соликамска пока неизвестны. По предварительной версии, ими могли стать взрыв метана или возгорание проходческого полока. Спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры. Шансы найти оставшихся в забое живыми практически отсутствуют.


#пожары #ШАХТЕРЫ #пермскийкрай #Соликамск
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