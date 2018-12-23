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Медведев поддержал семьи погибших в Соликамске горняков

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Медведев

происшествия [ версия для печати ]

Премьер-министр Российской Федерации выразил слова соболезнования и поддержки родственникам погибших в шахте «Уралкалия» горняков. Трагедия произошла в Пермском крае.

«Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших в результате пожара на шахте в Соликамске», — цитирует сообщение пресс-службы кабмина ТАСС.

Экстренные службы готовятся поднять тела рабочих на поверхность. 

ЧП в Соликамске произошло 22 декабря 2018 года. Девять горняков оказались заблокированы на глубине свыше 350 метров. Спасти их не удалось. Губернатор региона Максим Решетников объявил 24 декабря траур по погибшим горнякам. Позже президент России Владимир Путин поручил выяснить причины катастрофы в Пермском крае и оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Ранее News.ru опубликовал имена рабочих, умерших в результате подземного ЧП в Соликамске: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр. У многих были семьи и маленькие дети.


#дмитриймедведев #Соликамск #уралкалий
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