Медведь задрал хозяина и съел собак

https://news.ru/storage/news/a429ddb2006cce2733af38c7e7d71fba/6e3fb7e9-d440-4777-b3c7-b3facfb12181_850.jpg Miroslav Kushnirenko/Global Look Press

Медведь убил и съел хозяина, который его вырастил. Житель Озёрска (Челябинская область) держал хищника в клетке в качестве домашнего животного у себя в саду.

Правоохранители нашли останки охотника Сергея Григорьева после того, как родственники сообщили о его пропаже. Медведь, помимо прочего, съел двух из трёх собак, которые жили у мужчины, пишет Daily Mail. Позже сбежавшего хищника застрелили полицейские.

«В результате принятых мер медведь больше не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан», — говорится в отчёте стражей порядка.

Ранее News.ru рассказывал о том, что пятнадцатилетний подросток стал жертвой нападения медведя. Инцидент произошёл в Мильковском районе Камчатского края. Животное набросилось на двух мальчиков 13 и 15 лет в тот момент, когда они возвращались с водозабора домой. Младшему из подростков удалось убежать и рассказать о случившемся жителям ближайшего дома. Старший погиб. Совершившего нападение медведя застрелили охотники.