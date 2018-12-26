Медведь задрал хозяина и съел собак

Медведь убил и съел хозяина, который его вырастил. Житель Озёрска (Челябинская область) держал хищника в клетке в качестве домашнего животного у себя в саду.
Правоохранители нашли останки охотника Сергея Григорьева после того, как родственники сообщили о его пропаже. Медведь, помимо прочего, съел двух из трёх собак, которые жили у мужчины, пишет Daily Mail. Позже сбежавшего хищника застрелили полицейские.
«В результате принятых мер медведь больше не представляет угрозы для жизни и здоровья граждан», — говорится в отчёте стражей порядка.
Ранее News.ru рассказывал о том, что пятнадцатилетний подросток стал жертвой нападения медведя. Инцидент произошёл в Мильковском районе Камчатского края. Животное набросилось на двух мальчиков 13 и 15 лет в тот момент, когда они возвращались с водозабора домой. Младшему из подростков удалось убежать и рассказать о случившемся жителям ближайшего дома. Старший погиб. Совершившего нападение медведя застрелили охотники.