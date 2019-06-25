https://static.news.ru/photo/a7079618-9775-11e9-9230-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудница Морозовской детской больницы применила физическую силу к маленькому мальчику, а затем привязала его к кровати.

Произошедшее попало на видео . По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, по поручению руководителя ведомства, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, с целью разобраться во всех обстоятельствах.

Как сообщил главврач больницы, попавшая на видео девушка не является работником медучреждения. Это студентка медицинского колледжа, которая проходит практику в терапевтическом отделении. Следователи выясняют подробности произошедшего.

Ранее News.ru писал о том, что Лучшую медсестру — 2019 выбрали на конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера». Ею стала медицинская сестра-анестезист городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных Татьяна Панфилова.