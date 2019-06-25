Сотрудница Морозовской детской больницы применила физическую силу к маленькому мальчику, а затем привязала его к кровати.
Произошедшее попало на
Как сообщил главврач больницы, попавшая на видео девушка не является работником медучреждения. Это студентка медицинского колледжа, которая проходит практику в терапевтическом отделении. Следователи выясняют подробности произошедшего.
Ранее News.ru писал о том, что Лучшую медсестру — 2019 выбрали на конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера». Ею стала медицинская сестра-анестезист городской клинической больницы им. братьев Бахрушиных Татьяна Панфилова.