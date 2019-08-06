https://static.news.ru/photo/940ea782-b8df-11e9-8d02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое пострадавших в ДТП с участием грузовика в Саратовской области находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Ирина Шварцкопф.

Она рассказала, что ребёнок — в тяжёлом состоянии, мужчина — в крайне тяжёлом. Представитель ведомства добавила, что в Красноармейск выехала бригада санитарной авиации, отмечает РИА Новости .

Сообщается, что грузовик и легковой автомобиль столкнулись около 5:00 мск на трассе в Красноармейском районе Саратовской области. В результате аварии погибли женщина и двое детей.

По предварительным данным ведомства, авария произошла по вине женщины, которая управляла легковушкой. Она уснула за рулём.

Как ранее писал News.ru, автобус с пассажирами попал в ДТП на Сахалине. В результате пострадали 12 человек, восемь из них госпитализированы.