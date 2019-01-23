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Медики на Сахалине случайно задушили младенца

Александр Авилов/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

В реанимацию Тымовской районной больницы Сахалинской области был доставлен месячный мальчик с диагнозом «острая кишечная инфекция». Во время оказания медицинской помощи маленькому пациенту внезапно стало хуже, и он скончался.

По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного комитета по региону Ольги Чебыкиной, предварительная экспертиза показала, что причиной смерти младенца стала механическая асфиксия, вызванная введением интубационной трубки не в трахею, а в пищевод.

«Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить не только точную причину смерти мальчика, но и ответить на главный вопрос  есть ли причинно-следственная связь между действиями медицинских работников и гибелью ребенка», — сказала представитель СК в беседе с РИА Новости.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее News.ru писал о том, что восемь человек были госпитализированы во время отдыха на подмосковной базе в Истре. Потерпевших наблюдают в инфекционном отделении Дедовской больницы. Среди них двое взрослых и шестеро детей.


#россия #Сахалинскаяобласть #врачебнаяошибка
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