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Медицинский вертолёт разбился в Португалии

Egon Bömsch/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Медицинский вертолёт потерпел крушение неподалёку от португальского города Валонгу. На его борту находились два пилота, врач и медсестра.

«Вертолёт доставил 76-летнюю женщину с сердечным приступом в одну из больниц города Порту и пропал на обратном пути, когда возвращался на базу», — сообщает Correio de Manha.

Упавший вертолёт обнаружили через несколько часов поиска благодаря радиосигналам с мобильных телефонов погибших.

Ранее News.ru писал, что самолёт МЧС России доставил девять тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону на лечение в Москву и Санкт-Петербург. Они нуждались в высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. На протяжении всего рейса пациентов сопровождали медицинские специалисты «Центроспаса» и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.


#вертолет #катастрофа #Португалия
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