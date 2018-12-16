Медицинский вертолёт разбился в Португалии

https://news.ru/storage/news/8a0f8986e404826360b2e8cdc9973d8b/4c188676-eece-41cd-b9b3-e84e26886d68_850.jpg Egon Bömsch/imagebroker.com/Global Look Press

Медицинский вертолёт потерпел крушение неподалёку от португальского города Валонгу. На его борту находились два пилота, врач и медсестра.

«Вертолёт доставил 76-летнюю женщину с сердечным приступом в одну из больниц города Порту и пропал на обратном пути, когда возвращался на базу», — сообщает Correio de Manha.

Упавший вертолёт обнаружили через несколько часов поиска благодаря радиосигналам с мобильных телефонов погибших.

Ранее News.ru писал, что самолёт МЧС России доставил девять тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону на лечение в Москву и Санкт-Петербург. Они нуждались в высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. На протяжении всего рейса пациентов сопровождали медицинские специалисты «Центроспаса» и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.