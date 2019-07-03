14 подводников погибли на глубоководном аппарате Северного флота недалеко от Североморска. Тип аппарата, на котором произошёл пожар, доподлинно неизвестен, однако СМИ со ссылкой на собственные источники говорят об атомной глубоководной станции, которую неофициально называют «Лошарик». Министерство обороны до сих пор не раскрывает подробности о погибших, известно лишь, что семеро из них носили звание капитана 1-го ранга, двое из которых — Герои России. Ещё трое невернувшихся моряков были капитанами 2-го ранга. На аппарате находился как минимум один гражданский специалист, ему удалось спастись.

Несмотря на секретность, в СМИ какая-то информация о погибших просочилась. Так, мурманский храм «Спас-на-Водах» на своей странице «ВКонтакте» сообщил о литии по морякам, указав их имена: Дионисий, Константин, Сергий, Константин, Виктор, Димитрий, Владимир, Андрей, Александр, Владимир, Михаил, Александр, Николай и Дионисий. Более подробно о них сообщили различные СМИ. Одним из погибших был Герой России Денис Долонский. Его бывший сослуживец Сергей Царьков рассказал News.ru о том, что это был «патриот Родины, которой он верно служил».

Денис Долонский facebook.com/sergey.tsarkov

Я не был знаком с Денисом настолько близко, чтобы хорошо его знать. Я перевёлся в Питер в 1992 году вместе с другими сокурсниками из Баку из военно-морского училища им. Кирова, после распада СССР. Мы обучались в Питере только четвёртый-пятый курсы. Денис там уже учился. Мы были в разных подразделениях одной роты. Когда в роте около 100 курсантов, то общение идёт внутри небольших компаний по интересам, мы были в разных компаниях, но я никакого негатива о нём не помню. Помню его улыбающимся и светлым. После 25 лет службы он остался таким же, каким я запомнил его в курсантские годы. Это говорит о том, насколько светлым человеком он был на самом деле. Он был нашей надеждой. Мы мечтали, что он станет нашим адмиралом. Мы этого все ждали, но так и не дождёмся уже, — рассказал Царьков.

Андрей Воскресенский с семьей. vk.com

Часть, в которой служили офицеры, располагалась в Петергофе. Согласно данным «Комсомольской правды» , один из погибших — капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский. У него остались жена и дети. Второй невернувшийся Герой России — капитан 1 ранга Николай Филин.

Это очень страшная потеря для всех нас. Извините, но мы ничего не можем говорить о них, — приводит газета слова родственницы Филина.

Николай Филин http://valdayadm.ru

«КП» также рассказала о погибшем офицере Денисе Опарине. Его педагог сообщила о героическом поведении моряков.

В трагедии погиб один мой ученик. У него была жена и ребёнок. Мы сейчас тесно общаемся с родственниками других моряков. Они действительно герои. Они не дали развиться пожару в другом месте: не открыли свой отсек, где начался пожар, сгорели в нём, — рассказала педагог Опарина.

После трагедии президент Владимир Путин провёл совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Это большая потеря для флота. Да и вообще для армии, — сказал президент.

Путин поручил Шойгу вылететь в Североморск, чтобы лично заслушать доклады о произошедшем. 3 июля министр обороны сообщил о выживших членах экипажа подлодки. Шойгу рассказал, что на борту был «гражданский представитель промышленности». Его эвакуировали в первую очередь, а подводники, по словам главы Минобороны, «задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля».

Атомная глубоководная станция АС-31, носящая неофициальное прозвище «Лошарик», это автономный спускаемый аппарат, который буксирует на себе к месту применения подводная лодка класса «Оренбург». До конца не известно, что это такое — таков уровень секретности. Станция, составленная из шестиметровых стальных сфер, соединённых переходами, разрабатывалась так, чтобы выдерживать огромное давление воды, по принципу батискафа. И станция, и носитель имеют, по некоторым данным, атомные силовые установки.

Официально «Лошарик» не имеет вооружение, однако многие специалисты в этом сомневаются, считая, что аппарат на самом деле приспособлен для закладки ядерных мин на огромной глубине — для уничтожения подводной инфраструктуры: межконтинентальных трубопроводов или силовых кабелей, а то и для пуска ядерных торпед из глубоководного положения. Если это правда, то «Лошарик» уникален: в мире нет других технических средств, позволяющих использовать оружие на глубине более 1 км. В то же время АС-31, по разным оценкам, якобы может погружаться на глубину 3–6 км, где любое подводное судно было бы неуязвимо.

Однако более реалистичные оценки экспертов говорят о том, что «Лошарик» безоружен и действительно приспособлен для спасательных и исследовательских операций.