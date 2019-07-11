https://static.news.ru/photo/3ad6e9bc-a3cd-11e9-8ea5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Крупный пожар на территории ТЭЦ-27 в городе Мытищи Московской области мог произойти в результате прорыва газопровода.

В результате прорыва газопровода происходит исход газа под давлением и факельное горение на высоте порядка 40 метров, — сообщили в МЧС.

На месте продолжают работать следственная группа в составе криминалистов, следователи первого и второго управлений по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, а также следователи территориального отдела.

По последним данным, число пострадавших при пожаре возле ТЭЦ в подмосковных Мытищах возросло до 12 человек. 11 человек получили ожоги I и II степени, один вертолётом доставлен в ожоговый центр Подольска в тяжёлом состоянии, заявили в Центре медицины катастроф.

Пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров в 13:15 мск, писал News.ru.