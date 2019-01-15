МЧС: угрозы обрушения дома после взрыва в Шахтах нет

Специалисты оценили угрозу обрушения многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области, где накануне прогремел взрыв.
По словам начальника ГУ МЧС по региону Вячеслава Бутко, в настоящее время риск обрушения здания при проведении работ отсутствует.
Он также отметил, что спасатели работают в три смены, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что общий объём завалов после взрыва газа в жилом доме в Шахтах составляет около 780 кубических метров. По словам представителя оперативного штаба на месте ЧС, для обеспечения безопасности было принято решение обрушить нависающие слабоукреплённые конструкции.
Взрыв по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января, из-под завалов удалось спасти семь человек. Понижение температуры с 16 января может значительно осложнить поиск людей.