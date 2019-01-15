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МЧС: угрозы обрушения дома после взрыва в Шахтах нет

sledcom.ru

происшествия [ версия для печати ]

Специалисты оценили угрозу обрушения многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области, где накануне прогремел взрыв.

По словам начальника ГУ МЧС по региону Вячеслава Бутко, в настоящее время риск обрушения здания при проведении работ отсутствует.

Он также отметил, что спасатели работают в три смены, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что общий объём завалов после взрыва газа в жилом доме в Шахтах составляет около 780 кубических метров. По словам представителя оперативного штаба на месте ЧС, для обеспечения безопасности было принято решение обрушить нависающие слабоукреплённые конструкции.

Взрыв по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января, из-под завалов удалось спасти семь человек. Понижение температуры с 16 января может значительно осложнить поиск людей.


#мчс #ВЗРЫВ #ГАЗ #обрушение #шахты #Ростовскаяобласть
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