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МЧС: тело первого погибшего шахтёра подняли на поверхность

Bai Xueqi/imago stock&people/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Экстренные службы начали поднимать тела погибших в шахте «Уралкалия». Трагедия произошла в городе Соликамске Пермского края.

«На поверхность подняли первое тело [погибшего рабочего]», — сообщили ТАСС представители оперативного штаба на месте ЧП.

Пожар возник 22 декабря 2018 года. Девять горняков оказались заблокированы на глубине свыше 350 метров. Спасти их не удалось. Губернатор региона Максим Решетников объявил 24 декабря траур по погибшим горнякам.

Ранее News.ru опубликовал имена рабочих, умерших в результате подземного ЧП в Соликамске: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр. У многих были семьи и маленькие дети.


#мчс #ШАХТЕРЫ #Соликамск #уралкалий
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