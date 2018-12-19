МЧС рассказало о погибших при пожарах детях

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев рассказал о детях, погибших при пожарах в России с начала текущего года.
По его словам, жертвами возгораний стали 386 несовершеннолетних россиян.
«Что касается основного количества пожаров и гибели людей — это жилой сектор», — уточнил он.
Еникеев добавил, что именно там зафиксировано до 95% от общего числа погибших, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что требования пожарной безопасности в иркутских торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) «Комсомолл» и «Сильвермолл» были нарушены. Посетители ТРЦ в «чёрную пятницу» обратили внимание на заблокированные двери и загромождённые пути эвакуации. После этого бдительные покупатели обратились в МЧС, что стало поводом для внезапной проверки.