МЧС рассказало о погибших при пожарах детях

https://news.ru/storage/news/b224d0f5d0b162e09a5be78c73d754a3/847738ac-a721-40e7-a20b-696c284db335_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев рассказал о детях, погибших при пожарах в России с начала текущего года.

По его словам, жертвами возгораний стали 386 несовершеннолетних россиян.

«Что касается основного количества пожаров и гибели людей — это жилой сектор», — уточнил он.

Еникеев добавил, что именно там зафиксировано до 95% от общего числа погибших, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что требования пожарной безопасности в иркутских торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) «Комсомолл» и «Сильвермолл» были нарушены. Посетители ТРЦ в «чёрную пятницу» обратили внимание на заблокированные двери и загромождённые пути эвакуации. После этого бдительные покупатели обратились в МЧС, что стало поводом для внезапной проверки.