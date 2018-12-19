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МЧС рассказало о погибших при пожарах детях

Сергей Булкин/News.ru

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Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев рассказал о детях, погибших при пожарах в России с начала текущего года.

По его словам, жертвами возгораний стали 386 несовершеннолетних россиян.

«Что касается основного количества пожаров и гибели людей — это жилой сектор», — уточнил он.

Еникеев добавил, что именно там зафиксировано до 95% от общего числа погибших, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что требования пожарной безопасности в иркутских торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) «Комсомолл» и «Сильвермолл» были нарушены. Посетители ТРЦ в «чёрную пятницу» обратили внимание на заблокированные двери и загромождённые пути эвакуации. После этого бдительные покупатели обратились в МЧС, что стало поводом для внезапной проверки.


#россия #пожары #дети #мчс
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