МЧС: ищем пропавшую семью на месте взрыва в Шахтах

Спасатели, работающие на месте взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, добрались до восьмого этажа повреждённого здания. Под обломками могут находиться три человека.
Судьба молодой женщины и её родителей до сих пор неизвестна, пишет ТАСС. Экстренные службы вынуждены руками убирать строительный мусор.
«Работы продолжаются, разбирают завалы, подошли к восьмому этажу, откапываем его», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Заместитель главы региона Вадим Артёмов уточнил, что в общей сложности необходимо избавиться от 1,5 м завалов.
Взрыв на улице Хабарова произошёл утром 14 января. Понижение температуры в ближайшие дни может значительно осложнить поиск людей.
Ранее News.ru сообщал, что 16 января — день траура в Шахтах. Городским предприятиям рекомендовано отменить увеселительные мероприятия, а телеканалам — развлекательные программы.