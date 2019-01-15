МЧС: ищем пропавшую семью на месте взрыва в Шахтах

https://news.ru/storage/news/e768e81abbd308088b2bb334060da747/dcdbca67-5dd6-46e5-a3d4-624d2e6efbe9_850.jpg vk.com/rostovnadonu/Global Look Press

Спасатели, работающие на месте взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, добрались до восьмого этажа повреждённого здания. Под обломками могут находиться три человека.

Судьба молодой женщины и её родителей до сих пор неизвестна, пишет ТАСС. Экстренные службы вынуждены руками убирать строительный мусор.

«Работы продолжаются, разбирают завалы, подошли к восьмому этажу, откапываем его», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Заместитель главы региона Вадим Артёмов уточнил, что в общей сложности необходимо избавиться от 1,5 м завалов.

Взрыв на улице Хабарова произошёл утром 14 января. Понижение температуры в ближайшие дни может значительно осложнить поиск людей.

Ранее News.ru сообщал, что 16 января — день траура в Шахтах. Городским предприятиям рекомендовано отменить увеселительные мероприятия, а телеканалам — развлекательные программы.