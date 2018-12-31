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МЧС просит выйти на связь часть жильцов обрушившегося дома

Пресс-служба МЧС РФ

происшествия [ версия для печати ]

Местонахождение некоторых жителей магнитогорского дома, в котором произошло обрушение, до сих пор не установлено. Сотрудники МЧС не могут дозвониться до них.

Главное управление министерства по региону просит выйти на связь тех, кто живёт в шестом, седьмом и восьмом подъездах дома, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания.

В ближайшее время в Челябинской области может быть объявлен траур.


#мчс #магнитогорск #обрушение
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