https://static.news.ru/photo/8cfd23aa-9d97-11e9-9b20-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Глава МЧС России Евгений Зиничев подтвердил гибель 20 человек во время паводка в Иркутской области. Ещё 15 граждан числятся пропавшими без вести.

По словам руководителя ведомства, сейчас обсуждается вопрос о реструктуризации и списании кредитов пострадавшим от наводнения в Иркутской области, пишет РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что число пострадавших и госпитализированных из-за паводка в Иркутской области превысило 220 человек. Ещё более 1,3 тысячи местных жителей обратились за помощью к врачам.

По словам командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина, в регион привлечены специалисты из новосибирского военного госпиталя, благодаря чему число военных медицинских групп в Тулуне увеличится до шести.