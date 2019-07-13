В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что открыта горячая линия для обращения родственников пострадавших при аварии с автобусом.
Общественное транспортное средство, следовавшее в Уфу, улетело в кювет и перевернулось на 54-м км трассы Белорецк — Инзер. В салоне находились 40 человек. 16 пассажиров не пострадали.
Открыта горячая линия 8 (347) 248-12-84, — цитирует
ТАССсообщение МЧС.
Количество жертв аварии возросло до шести. Водитель автобуса выжил и отправлен на медицинское освидетельствование.
Травмы различной степени тяжести получили 28 человек, писал News.ru.