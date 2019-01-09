МЧС остановило распространение огня на заводе под Оренбургом

Спасатели локализовали крупный пожар на заводе цинкования под Оренбургом.
«Локализация объявлена в 21:10 (19:10 мск)», — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Сотрудники ведомства остаются на месте происшествия до полной ликвидации возгорания и проливки помещений, чтобы исключить повторное возникновение огня.
News.ru писал, что пожар произошёл на территории предприятия в селе Покровка под Оренбургом. ЧП в цехе горячего цинкования был присвоен второй повышенный уровень сложности.
По предварительным данным, люди не пострадали.