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МЧС остановило распространение огня на заводе под Оренбургом

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели локализовали крупный пожар на заводе цинкования под Оренбургом.

«Локализация объявлена в 21:10 (19:10 мск)», — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сотрудники ведомства остаются на месте происшествия до полной ликвидации возгорания и проливки помещений, чтобы исключить повторное возникновение огня.

News.ru писал, что пожар произошёл на территории предприятия в селе Покровка под Оренбургом. ЧП в цехе горячего цинкования был присвоен второй повышенный уровень сложности. 

По предварительным данным, люди не пострадали.


#пожар #мчс #Оренбург
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