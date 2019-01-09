МЧС остановило распространение огня на заводе под Оренбургом

https://news.ru/storage/news/eb81be5f8f7fadb012cee40945403733/4cd1cc1e-185c-4c8b-aae3-c2c1170feb87_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Спасатели локализовали крупный пожар на заводе цинкования под Оренбургом.

«Локализация объявлена в 21:10 (19:10 мск)», — сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сотрудники ведомства остаются на месте происшествия до полной ликвидации возгорания и проливки помещений, чтобы исключить повторное возникновение огня.

News.ru писал, что пожар произошёл на территории предприятия в селе Покровка под Оренбургом. ЧП в цехе горячего цинкования был присвоен второй повышенный уровень сложности.

По предварительным данным, люди не пострадали.