Угрозы населённым пунктам и объектам экономики от масштабных лесных пожаров в Сибири нет. Такой позиции придерживается первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
Нужно отметить, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики в настоящее время нет, — цитирует чиновника
РИА Новости.
Чуприян добавил, что почти 3 млн га тайги охвачено пожарами, площадь возгорания растёт. Спасатели зафиксировали около 500 очагов.
Как писал News.ru, ранее губернатор Красноярского края объявил, что ликвидация природных пожаров в охраняемых зонах является якобы бессмысленным и вредным занятием.