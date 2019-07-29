https://static.news.ru/photo/f4e98240-b1f8-11e9-ac9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: КБ/vk.com

Угрозы населённым пунктам и объектам экономики от масштабных лесных пожаров в Сибири нет. Такой позиции придерживается первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Нужно отметить, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики в настоящее время нет, — цитирует чиновника РИА Новости .

Чуприян добавил, что почти 3 млн га тайги охвачено пожарами, площадь возгорания растёт. Спасатели зафиксировали около 500 очагов.

Как писал News.ru, ранее губернатор Красноярского края объявил, что ликвидация природных пожаров в охраняемых зонах является якобы бессмысленным и вредным занятием.