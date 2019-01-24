МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Балашихе

Из горящего многоэтажного дома в подмосковной Балашихе эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, в результате ЧП ранены два человека — мужчина и женщина, они могли находиться в квартире, где начался пожар.
Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области не подтвердила факт взрыва в жилом доме.
«Уточняется площадь пожара в здании», — сообщил руководитель пресс-службы регионального главка ведомства Фёдор Польшин.
Пожар в жилом доме локализован на площади 30 кв. м.
Как сообщал News.ru, ЧП случилось в микрорайоне Янтарный по адресу: Кольцевая улица, дом 2. В результате на 14-м этаже здания начался пожар. Очевидцы услышали два хлопка с интервалом в две минуты, затем у дома рухнула крыша. Дом не газифицирован. Дом был сдан в эксплуатацию год назад.