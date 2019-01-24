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МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Балашихе

Скриншот vk.com/balashihaonline

Скриншот

происшествия [ версия для печати ]

Из горящего многоэтажного дома в подмосковной Балашихе эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, в результате ЧП ранены два человека — мужчина и женщина, они могли находиться в квартире, где начался пожар.

Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области не подтвердила факт взрыва в жилом доме.

«Уточняется площадь пожара в здании», — сообщил руководитель пресс-службы регионального главка ведомства Фёдор Польшин.

Пожар в жилом доме локализован на площади 30 кв. м.

Как сообщал News.ru, ЧП случилось в микрорайоне Янтарный по адресу: Кольцевая улица, дом 2. В результате на 14-м этаже здания начался пожар. Очевидцы услышали два хлопка с интервалом в две минуты, затем у дома рухнула крыша. Дом не газифицирован. Дом был сдан в эксплуатацию год назад.


#пожар #мчс #ВЗРЫВ #ЧП #Балашиха
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