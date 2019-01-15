МЧС назвало срок завершения поиска погибших в Шахтах

https://news.ru/storage/news/4bc7b01c32556fad1324292fe6143f84/6c02bec2-0b96-4631-95d6-0837072c317c_850.jpg Следственный комитет РФ/РИА Новости

Поисковые работы на месте взрыва газа в жилом доме в Шахтах планируется завершить 15 января к середине дня. Об этом заявил глава ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко на совещании, посвящённом ликвидации последствий ЧП.

«Предположительно, поисковые работы завершим в течение четырёх–пяти часов», — цитирует Бутко ТАСС.

Как заявил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц, частично обрушившийся после взрыва жилой дом в Шахтах подлежит восстановлению, передаёт РИА Новости.

«Дом в общем подлежит восстановлению. После заседания комиссия определит порядок. До 18-го (января. — News.ru) примем решение о заселении части секций домов», — заявил Куц на совещании по ликвидации ЧП.

По словам вице-губернатора региона Вадима Артёмова, документы для выплаты материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Шахтах готовы, сообщает «Интерфакс».

«Документы оформлены в правительстве, готовы к подписанию. По второй погибшей после опознания также будут готовы документы. На 79 человек выплаты по 10 тысяч, списки переданы, до 10 часов будут вам (губернатору региона Василию Голубеву. — News.ru) представлены», — заявил Артёмов.

Также в течение дня будут оформлены справки о причинении вреда здоровью для выплат, сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. По её словам, из переданных семи человек двое были госпитализированы, пятеро не требовали помощи.

Как писал ранее News.ru, от взрыва пострадали около 100 человек, двое найдены погибшими. Общий объём завалов после взрыва составляет около 780 кубометров. Взрыв на улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января, из-под обломков удалось спасти семь человек.