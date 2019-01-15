МЧС назвало число пострадавших от взрыва в Шахтах

https://news.ru/storage/news/43200530c6572931b781c16ab87f0e46/bca4dd12-9123-4f72-a4d1-ad57280d3f8d_850.jpg Сергей Пивоваров/РИА Новости

Около ста человек пострадали от взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, заявил начальник регионального управления МЧС Вячеслав Бутко.

В результате ЧП погибли два человека, столько же отправлены в больницу с травмами, местоположение и состояние трёх местных жителей до сих пор неизвестно. Общее количество потерпевших (включая получивших и материальный ущерб) — 93 человека, пишет ТАСС.

Общий объём завалов после взрыва газа в жилом доме в Шахтах составляет около 780 кубических метров. Взрыв на улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января, из-под обломков удалось спасти семь человек. Понижение температуры с 16 января может значительно осложнить поиск людей.

Ранее News.ru сообщал о спасении кошки в Шахтах. Экстренные службы нашли четвероногое животное в куче строительного мусора на месте происшествия. Домашнего питомца практически сразу передали хозяевам.