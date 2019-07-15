https://static.news.ru/photo/87928738-a702-11e9-81a4-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Мазуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Сбербанк обвинил бизнесмена в хищении более 1,8 млрд рублей.

Согласно материалам дела, финансовая организация выдала Мазурову кредит на 1 млрд 806 млн 700 тысяч рублей. Он распределил деньги по своему усмотрению, не погасив задолженность перед банком.

По данным самого Сбербанка, Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко скрыли при получении кредита наличие у предприятия крупных обязательств.

Ранее News.ru писал, что Мазуров совершил преступление в составе организованной преступной группы (ОПГ). Об этом заявил следователь на заседании Тверского суда по избранию задержанному меры пресечения.