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Женщина хотела маткапитал за несуществующего ребёнка

Киселев Сергей/АГН"Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции Ростовской области задержали женщину, которая намеревалась получить материнский капитал за ребёнка, которого у неё не было.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, подозреваемая предоставила госучреждению поддельное свидетельство о рождении, чтобы получить 450 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 32-летняя мошенница находится под подпиской о невыезде, передаёт Ридус.

Ранее News.ru писал, что следователи ГСУ СК России по Москве совместно с сотрудниками столичного УФСБ проводят обыски у сотрудников полиции УВД по Юго-Западному округу столицы. Следственные действия осуществляются в рамках расследования уголовного дела о квартирном мошенничестве.


#мошенничество #маткапитал #Ростовскаяобласть #подделка
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