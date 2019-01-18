Женщина хотела маткапитал за несуществующего ребёнка

Сотрудники полиции Ростовской области задержали женщину, которая намеревалась получить материнский капитал за ребёнка, которого у неё не было.
По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, подозреваемая предоставила госучреждению поддельное свидетельство о рождении, чтобы получить 450 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 32-летняя мошенница находится под подпиской о невыезде, передаёт Ридус.
Ранее News.ru писал, что следователи ГСУ СК России по Москве совместно с сотрудниками столичного УФСБ проводят обыски у сотрудников полиции УВД по Юго-Западному округу столицы. Следственные действия осуществляются в рамках расследования уголовного дела о квартирном мошенничестве.