Женщина хотела маткапитал за несуществующего ребёнка

https://news.ru/storage/news/abb1c3695d89770a22326062090f9877/f207c624-19f8-49e5-b8a2-86386f8f2533_850.jpg Киселев Сергей/АГН"Москва"

Сотрудники полиции Ростовской области задержали женщину, которая намеревалась получить материнский капитал за ребёнка, которого у неё не было.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, подозреваемая предоставила госучреждению поддельное свидетельство о рождении, чтобы получить 450 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 32-летняя мошенница находится под подпиской о невыезде, передаёт Ридус.

Ранее News.ru писал, что следователи ГСУ СК России по Москве совместно с сотрудниками столичного УФСБ проводят обыски у сотрудников полиции УВД по Юго-Западному округу столицы. Следственные действия осуществляются в рамках расследования уголовного дела о квартирном мошенничестве.