https://static.news.ru/photo/40695cf2-92e3-11e9-96d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

Испанские СМИ выяснили подробности убийства русской девочки в пригороде Барселоны — городе Матаро. Оказалось, что её мать — известный психолог Ольга Кавер, которая учит женщин духовным практикам для того, чтобы забеременеть.

В Испанию Ольга с 13-летней дочерью и 16-летним сыном переехала год назад, оставив в Москве бывшего мужа и ещё трёх детей, старшему из которых 22 года. Именно к нему она полетела на день рождения, оставив дома в Матаро детей-подростков. Через два дня мать не смогла дозвониться до дочери и сына и стала звонить русским семьям, проживающим по соседству, чтобы те пошли к ней домой и выяснили, что случилось, пишет El Español.

Двое друзей Ольги пришли к ней домой, стали стучать в дверь, на шум вышли соседи. Приятели Кавер попросили их вызвать слесаря, но одна из соседок предложила им проникнуть в квартиру через балкон. Пробравшись по террасе, один из приятелей попал в дом, открыл дверь и люди увидели жуткую сцену. На полу лежала девочка с ножевыми ранениями шеи, в квартире царил хаос.

Брат девочки бесследно исчез и сейчас русские, живущие в Матаро, уверены, что этот ребёнок тоже мёртв. Люди связывают это с бизнесом, который открыла Ольга Кавер, чтобы «легко заработать деньги». Они считают, что кто-то таким образом поквитался с психологом, которая использовала в свой работе так называемые мистические практики.

Бакалавр психологии по специальности, она назвала свой бизнес «Международный институт репродукции человека» (PUER). Путём сочетания психологии и неких «духовных практик» и медитаций, а также собственного опыта Ольга Кавер обещала своим клиенткам, которые никак не могли забеременеть, дождаться долгожданного ребёнка. Вся её работа сводилась к индивидуальным приёмам клиентов и семинарам, после которых она выдавала слушателям дипломы о том, что теперь они обладают некими «знаниями». В пример она приводила свой жизненный опыт: долгое время не имея возможности быть матерью, она всё же родила пятерых детей.

Русскоязычное население городка уверено, что Ольга знает, за что убили её дочь. В школе о девочке отзывались как об очень общительном и открытом ребёнке, она профессионально занималась плаванием и в июне в сопровождении матери ездила в Москву на чемпионат мира.

Брат девочки был напротив нелюдим, носил чёрную одежду, гулял только в углу двора и часто «стрелял с рук». Сейчас подростка ищет вся испанская полиция не для того, чтобы задержать, а для того, чтобы уберечь от возможного покушения.

Ранее News.ru сообщал, что СМИ удалось выяснить подробности смерти 13-летней россиянки в Испании. La Vanguardia сообщает, что девочка скончалась в результате ножевого ранения.