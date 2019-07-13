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Мать обвиняемого в убийстве стюардессы заявила, что её сын не может быть причастен к этому уголовному делу, потому что у него «ласковый» характер.

Мой сын не жестокий. Он не мог убить, — рассказала Наталья.

Женщина отметила, что её сын немного вспыльчивый, любит поспорить, но не более того. Она добавила, что сегодня в СИЗО принесла ему сумку с вещами, передаёт Life.ru .

Тело девушки 1996 года рождения было найдено 10 июля с признаками насильственной смерти в результате удушья. Следователи допрашивают сотрудников отеля и изучают камеры видеонаблюдения. Дело возбуждено по статье «Убийство».

Как ранее писал News.ru, Никита Енин, подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой в отеле Vnukovo Village в Новой Москве, рассказал следователям о мотивах своего поступка.