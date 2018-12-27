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Мать и трое детей сгорели заживо под Хабаровском

facebook.com/MchsRussia

происшествия [ версия для печати ]

В Хабаровском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли женщина и трое её малолетних детей.

Пожар вспыхнул в квартире жилой пятиэтажки в посёлке Октябрьский Ванинского района, его удалось ликвидировать. Никто их соседей не пострадал, эвакуации жильцов не потребовалось. По предварительной версии, источником возгорания мог стать бытовой обогреватель. Окончательную причину установят следователи, сообщил ТАСС глава района Александр Наумов.

Ранее News.ru писал о пожаре, который произошёл в бизнес-центре «Союз», расположенном в центре Москвы.


#пожар #жертвы #ХабаровскийКрай
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