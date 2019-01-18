Мать и двое детей попали под автобус в Москве

Автобус сбил на юго-востоке Москвы женщину и двух детей. В результате ДТП пострадали дети.
Происшествие случилось на улице Ферганской в районе Выхино-Жулебино. Детей осмотрели врачи, травмы признаны незначительными, сообщает РИА Новости.
Неизвестно, переходили ли мать и дети дорогу по пешеходному переходу. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудник МВД погиб в ДТП в Киреевском районе Тульской области. В результате столкновения двух легковушек, одной из которых управлял подросток без водительского удостоверения, также пострадали шесть человек.