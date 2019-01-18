Мать и двое детей попали под автобус в Москве

https://news.ru/storage/news/dff297d85732835a8e670e25b8b4e5af/58be1412-f008-44ca-8b93-0d78d9d20daf_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Автобус сбил на юго-востоке Москвы женщину и двух детей. В результате ДТП пострадали дети.

Происшествие случилось на улице Ферганской в районе Выхино-Жулебино. Детей осмотрели врачи, травмы признаны незначительными, сообщает РИА Новости.

Неизвестно, переходили ли мать и дети дорогу по пешеходному переходу. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудник МВД погиб в ДТП в Киреевском районе Тульской области. В результате столкновения двух легковушек, одной из которых управлял подросток без водительского удостоверения, также пострадали шесть человек.