USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent60.91 $ Bitcoin3,643.55 $
МОСКВА-6°C01:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Мать и двое детей попали под автобус в Москве

Sergey Kovalev/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Автобус сбил на юго-востоке Москвы женщину и двух детей. В результате ДТП пострадали дети.

Происшествие случилось на улице Ферганской в районе Выхино-Жулебино. Детей осмотрели врачи, травмы признаны незначительными, сообщает РИА Новости.

Неизвестно, переходили ли мать и дети дорогу по пешеходному переходу. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал, что сотрудник МВД погиб в ДТП в Киреевском районе Тульской области. В результате столкновения двух легковушек, одной из которых управлял подросток без водительского удостоверения, также пострадали шесть человек.


самое читаемое
общество
Отставку чиновницы в Хакасии не связывают с критикой премий
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

читайте также
в мире 21:52, 17 января 2019
Муж Елизаветы II попал в ДТП
происшествия 16:45, 15 января 2019
Семь человек погибли в ДТП под Воронежем
происшествия 21:07, 10 января 2019
Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Коми
Лента новостей
в мире 01:11
Путин и Вучич завершили мозаику в храме Белграда
экономика 01:06
Жителям Грозного списали долги за газ
общество 00:48
Снегопад в Москве закончится к утру
общество 00:34
Саратовцы написали Путину о закрытии детской поликлиники
происшествия 00:25
Рыбка и Лесли вывезены из Шереметьево через чёрный ход
Другие новости
происшествия 00:25
Рыбка и Лесли вывезены из Шереметьево через чёрный ход
происшествия 23:43
Полицейский погиб в ДТП с подростком под Тулой
происшествия 23:13
Пожар охватил стройку на юго-западе Москвы
происшествия 22:25
Капремонт сдуло ветром с дома в Свердловской области
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top