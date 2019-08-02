https://static.news.ru/photo/e97407b2-b51a-11e9-8325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Более 100 человек заразились туберкулёзом в одной из школ Германии. Инцидент произошёл в учебном заведении города Бад-Шенборн на юго-западе страны.

Всего заразились 109 человек, у четверых из них медики диагностировали открытую форму заболевания. В настоящее время в школе проходит проверка, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал. что смертность от туберкулёза в России с 2005 по 2018 год уменьшилась в 3,8 раза. В 2018 году зафиксировано 8617 смертей от этой болезни, а показатель смертности составил 5,9 случая на 100 тысяч населения. Пик смертей от туберкулёза приходится на возраст 35–44 года. Умирают около 77% мужчин и 60% женщин.