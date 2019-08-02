Более 100 человек заразились туберкулёзом в одной из школ Германии. Инцидент произошёл в учебном заведении города Бад-Шенборн на юго-западе страны.
Всего заразились 109 человек, у четверых из них медики диагностировали открытую форму заболевания. В настоящее время в школе проходит проверка, передаёт «
Ранее News.ru писал. что смертность от туберкулёза в России с 2005 по 2018 год уменьшилась в 3,8 раза. В 2018 году зафиксировано 8617 смертей от этой болезни, а показатель смертности составил 5,9 случая на 100 тысяч населения. Пик смертей от туберкулёза приходится на возраст 35–44 года. Умирают около 77% мужчин и 60% женщин.