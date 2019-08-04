Почти 20 человек, в том числе 10 детей, госпитализированы после обеда в кафе города Вилюйска.
Медики диагностировали пострадавшим инфицирование сальмонеллёзом, сальмонеллу обнаружили и в пробах готовых блюд из кафе, где заболевшие ели. На руководство общепита прокуратура региона завела уголовное дело, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, прокуратура Московской области заинтересовалась массовой госпитализацией детей из лагеря «Солнечный олимп». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты выяснят, как дети могли заразиться ротавирусом.