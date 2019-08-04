https://static.news.ru/photo/4579e55e-b732-11e9-8354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look

Почти 20 человек, в том числе 10 детей, госпитализированы после обеда в кафе города Вилюйска.

Медики диагностировали пострадавшим инфицирование сальмонеллёзом, сальмонеллу обнаружили и в пробах готовых блюд из кафе, где заболевшие ели. На руководство общепита прокуратура региона завела уголовное дело, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, прокуратура Московской области заинтересовалась массовой госпитализацией детей из лагеря «Солнечный олимп». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, специалисты выяснят, как дети могли заразиться ротавирусом.