Прокуратура Читинского района проведёт проверку по факту массового отравления в детском лагере «Самородок».
Городские больницы приняли несовершеннолетних пациентов с подозрением на кишечную инфекцию. Диагноз поставлен 15 детям, ещё у семерых — пока под вопросом. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, сообщает
Как уже писал News.ru, массовое отравление людей произошло в Дзержинске. В загородном комплексе граждане отмечали свадьбу. Во время торжеств гости почувствовали себя плохо. По предварительным данным, пострадали 26 человек.