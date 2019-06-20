https://static.news.ru/photo/9d054874-9313-11e9-91c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Прокуратура Читинского района проведёт проверку по факту массового отравления в детском лагере «Самородок».

Городские больницы приняли несовершеннолетних пациентов с подозрением на кишечную инфекцию. Диагноз поставлен 15 детям, ещё у семерых — пока под вопросом. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, сообщает РИА Новости .

Как уже писал News.ru, массовое отравление людей произошло в Дзержинске. В загородном комплексе граждане отмечали свадьбу. Во время торжеств гости почувствовали себя плохо. По предварительным данным, пострадали 26 человек.