https://static.news.ru/photo/577da60a-a503-11e9-aebc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Из детского лагеря «Юнга» в Приморье 19 детей доставлены в больницу с кишечной инфекцией.

По информации Следственного комитета РФ по Приморскому краю, ещё девять детей с подозрением на заболевание остались в лагере. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что состояние госпитализированных близко к удовлетворительному, только у двоих была зафиксирована высокая температура.

Сообщается, что по факту отравления 28 детей из лагеря «Юнга» в пригороде Владивостока организована доследственная проверка. Отмечается, что Роспотребнадзор уже выявил нарушения санитарных правил по приготовлению и хранению продуктов, дезинфекционному режиму, а также содержанию пищеблока оздоровительного учреждения.

News.ru писал, что 2 июня в детском лагере «Колосок» в Приамурье во время утренней зарядки скончался школьник 2005 года рождения. По предварительным данным, мальчик скончался из-за сердечной патологии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».