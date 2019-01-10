Массовое ДТП с пятью машинами произошло под Воронежем

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На трассе М4 «Дон» в Воронежской области произошло крупное ДТП, там столкнулись сразу пять автомобилей. В результате один человек погиб, ещё восемь, в том числе трое детей, пострадали.

По данным регионального главка МВД, Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. После этого большегруз протаранил ещё три легковых автомобиля — Ford Focus, Mitsubishi Outlander и Subaru Forester. Водитель, допустивший выезд на встречку, погиб. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщает РИА Новости. Тем временем в соцсетях уже появились фото с места аварии.

Полиция проводит по факту ДТП проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

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