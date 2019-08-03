https://static.news.ru/photo/053b65a4-b66e-11e9-a26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пять автомобилей столкнулись в центре Екатеринбурга, в результате аварии два человека погибли и три получили травмы.

Водитель Kia Rio двигался по улице Малышева и допустил столкновение с машиной SsangYong по касательной, а после его автомобиль врезался в стоящую Lada Priora. ВАЗ отбросило в Toyota Avensis, а его, в свою очередь, — в автомобиль Volkswagen Polo, передаёт РИА Новости .

Погибли пассажиры Lada, уточняется, что автомобиль был маркирован как такси сервиса Uber, но пока неизвестно, выполнял ли он заказ в момент аварии. Остальные пострадавшие госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Как писал News.ru ранее, легковушка врезалась в отбойник на трассе недалеко от столичного аэропорта Внуково и загорелась. По предварительным данным, двое находившихся в автомобиле людей погибли в результате аварии, а не от огня.