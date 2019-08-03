Пять автомобилей столкнулись в центре Екатеринбурга, в результате аварии два человека погибли и три получили травмы.
Водитель Kia Rio двигался по улице Малышева и допустил столкновение с машиной SsangYong по касательной, а после его автомобиль врезался в стоящую Lada Priora. ВАЗ отбросило в Toyota Avensis, а его, в свою очередь, — в автомобиль Volkswagen Polo, передаёт РИА
Погибли пассажиры Lada, уточняется, что автомобиль был маркирован как такси сервиса Uber, но пока неизвестно, выполнял ли он заказ в момент аварии. Остальные пострадавшие госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.
Как писал News.ru ранее, легковушка врезалась в отбойник на трассе недалеко от столичного аэропорта Внуково и загорелась. По предварительным данным, двое находившихся в автомобиле людей погибли в результате аварии, а не от огня.