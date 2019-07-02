https://static.news.ru/photo/11c390f6-9cbc-11e9-b0c6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пять автомобилей столкнулись в районе дома 30 по Кутузовскому проспекту на западе Москвы. Как стало известно News.ru, в результате пострадали семь человек.

Среди пострадавших — трое детей. В настоящее время на месте ДТП работают спасатели. Трёх человек и одного ребёнка зажало в автомобиле.

В связи с аварией перекрыты три полосы движения. Информация уточняется.

Ранее News.ru писал, что два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения локомотива с грузовиком в Псковской области. ДТП произошло в Себежском районе.