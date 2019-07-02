Пять автомобилей столкнулись в районе дома 30 по Кутузовскому проспекту на западе Москвы. Как стало известно News.ru, в результате пострадали семь человек.
Среди пострадавших — трое детей. В настоящее время на месте ДТП работают спасатели. Трёх человек и одного ребёнка зажало в автомобиле.
В связи с аварией перекрыты три полосы движения. Информация уточняется.
Ранее News.ru писал, что два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения локомотива с грузовиком в Псковской области. ДТП произошло в Себежском районе.