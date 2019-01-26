Массовое ДТП произошло в Подмосковье из-за снегопада

Десятки автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области, недалеко от Чехова. Причиной аварии стали сильная метель и скользкая дорога.
По информации водителей в соцсетях, на 26-м км дороги в аварию попало 17 машин, на 58-м км столкнулось 10.
По предварительным данным, пострадали два человека.
Ранее News.ru писал о том, что столичная подземка из-за обрушившегося на Москву снегопада призывает москвичей и гостей города отдать предпочтение метро, а МЧС советует вообще не выходить из дома.