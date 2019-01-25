Массовая эвакуация студентов проводится в Благовещенске

https://news.ru/storage/news/1a1ba1c044c5c8ecc8b9214a8a0fda6b/979cedf1-60d2-491c-bca7-f066337865ef_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Массовая эвакуация студентов учебных заведений проводится в Благовещенске в связи с поступлением анонимного звонка об угрозе теракта, сообщила представитель Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Ирина Васюкова.

В беседе с РИА Новости она отметила, что причиной эвакуации является поступившая информация о многочисленных «минированиях».

В частности, был эвакуирован Благовещенский педагогический университет. Рядом со зданием находятся пожарные машины и правоохранители.

В последнее время анонимных звонков о минировании становится всё больше. Предполагается, что это целенаправленная провокация для дестабилизации обстановки и появления паники в обществе.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников ранее заявил о том, что сообщения о взрывных устройствах в школах, медучреждениях и торговых центрах приходят из-за границы.

News.ru писал о том, что неизвестный сообщил о минировании несколько торговых центров, школ и администрации Приморья.