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Жителей Приморья эвакуируют из школ и ТЦ из-за угрозы теракта

Zamir Usmanov/Global Look Press

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Неизвестный сообщил о минировании несколько торговых центров, школ и администрации Приморья.

«Идет эвакуация», — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его словам, в последнее время анонимных звонков о минировании становится всё больше. Собеседник агентства предположил, что это — целенаправленная провокация для дестабилизации обстановки в регионе и появления паники в обществе.

Сообщения о «заложенном взрывном устройстве» поступили также в ряд школ и детских садов Камчатки, однако все они оказались ложными. Кроме того, неизвестные телефонные террористы «заминировали» здания во Владивостоке. Проведённая проверка наличие взрывных устройств не выявила.

Ранее News.ru писал о том, что мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил о том, что сообщения о взрывных устройствах в школах, медучреждениях и торговых центрах приходят из-за границы.


#МИНИРОВАНИЕ #эвакуация #приморскийкрай
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