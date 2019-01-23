Жителей Приморья эвакуируют из школ и ТЦ из-за угрозы теракта

https://news.ru/storage/news/38a579d9793eff09a0bc5806a6b882c7/2f0d840a-3bcb-4b2e-815e-0d9547f643f1_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Неизвестный сообщил о минировании несколько торговых центров, школ и администрации Приморья.

«Идет эвакуация», — сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.

По его словам, в последнее время анонимных звонков о минировании становится всё больше. Собеседник агентства предположил, что это — целенаправленная провокация для дестабилизации обстановки в регионе и появления паники в обществе.

Сообщения о «заложенном взрывном устройстве» поступили также в ряд школ и детских садов Камчатки, однако все они оказались ложными. Кроме того, неизвестные телефонные террористы «заминировали» здания во Владивостоке. Проведённая проверка наличие взрывных устройств не выявила.

Ранее News.ru писал о том, что мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил о том, что сообщения о взрывных устройствах в школах, медучреждениях и торговых центрах приходят из-за границы.