https://static.news.ru/photo/8a8cd452-b873-11e9-b21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Массовая драка со стрельбой произошла на Болотниковской улице.

Инцидент произошёл рядом с домом № 11. Источник News.ru сообщил, что зачинщик драки скрылся на чёрном Infiniti. Московские силовики объявили в городе план «Перехват». В результате драки два человека пострадали.

Ранее News.ru писал о массовой драке, произошедшей в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ). По данным полиции, в ней принимали участие несколько десятков студентов, включая иностранных. Лёгкие ранения получили пять участников побоища.