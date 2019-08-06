Фото: Greg Lovett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские силовики проверяют сообщения о стрельбе в магазине Walmart в городе Батон-Руж.

На месте происшествия работают спасатели. Также задействован вертолёт. В настоящее время инцидент рассматривается как активный. Один человек госпитализирован. По предварительным данным, стрельба стала результатом бытовой ссоры между двумя мужчинами, сообщил местный телеканал WBRZ.

Как ранее писал News.ru, беременная участница рэп-дуэта City Girls Юн Майами попала под обстрел в городе Майами (штат Флорида). Исполнительница возвращалась домой из студии звукозаписи. В какой-то момент из ехавшего за ней автомобиля началась стрельба. Одна из пуль попала в запасное колесо. Внедорожник звезды загорелся.

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