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Машины в Петербурге оказались в яме с кипятком

АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Несколько автомобилей провалились в наполненную кипятком яму в Московском районе Петербурга из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщает представитель компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сообщение о дефекте трубопровода диаметром 400 мм на улице Орджоникидзе, 4 поступило 15 января около 18:30 мск. Из-за неполадки в двух жилых зданиях было ограничено отопление, но горячее водоснабжение подавалось в штатном режиме, передаёт РИА Новости.

В зоне дефекта несколько автомобилей ушли под землю. Сварочные работы завершились 16 января в 7:00 мск. В настоящее время идёт заполнение системы водой.

Как писал News.ru, крупная коммунальная авария в Челябинске оставила без тепла и горячего водоснабжения более 300 жилых домов. Прорыв теплотрассы произошел в Металлургическом районе города, на улице Социалистической, 30.


#автомобили #авария #ПЕТЕРБУРГ #отопление #теплосеть
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