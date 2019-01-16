Машины в Петербурге оказались в яме с кипятком

Несколько автомобилей провалились в наполненную кипятком яму в Московском районе Петербурга из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщает представитель компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Сообщение о дефекте трубопровода диаметром 400 мм на улице Орджоникидзе, 4 поступило 15 января около 18:30 мск. Из-за неполадки в двух жилых зданиях было ограничено отопление, но горячее водоснабжение подавалось в штатном режиме, передаёт РИА Новости.
В зоне дефекта несколько автомобилей ушли под землю. Сварочные работы завершились 16 января в 7:00 мск. В настоящее время идёт заполнение системы водой.
Как писал News.ru, крупная коммунальная авария в Челябинске оставила без тепла и горячего водоснабжения более 300 жилых домов. Прорыв теплотрассы произошел в Металлургическом районе города, на улице Социалистической, 30.