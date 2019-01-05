Три машины столкнулись в Самарской области

https://news.ru/storage/news/958ee6cd8f6fe5fc5614fd6da3ac426f/2772efe5-b80a-43d6-8cb5-c8ce0e65d865_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Три человека погибли, ещё трое пострадали в результате ДТП, произошедшего на федеральной трассе М-5 в Самарской области. На 1164-м км автодороги столкнулись две легковые машины и грузовик МАН.

По данным Госавтоинспекции, машина «Шкода» при обгоне вылетела на полосу встречного движения и врезалась во внедорожник «Тойота». Джип от удара столкнулся с грузовиком.

Среди погибших — водители легковых машин, а также пассажир «Шкоды». Пострадали люди в салоне «Тойоты», среди которых были двое несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе в Удмуртии. По данным регионального управления ГИБДД, в результате аварии погибли пять человек.