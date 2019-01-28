Машину похитителей картины Куинджи заметили в Москве

Белый Mercedes Benz ML, на котором уехали похитители картины Куинджи, замечен на западе Москвы. По неподтверждённым пока данным, автомобиль видели в районе дома 45 Б по Можайскому шоссе.
Удалось ли полиции задержать преступников, неизвестно, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Как писал News.ru, предполагаемый похититель картины попал в объектив камер наблюдения в Третьяковской галерее. Кроме того, в полиции составили фоторобот преступника, ориентировка разослана во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Москве введён план «Перехват».
Вечером 27 января картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из зала Третьяковской галереи. Неизвестный мужчина в костюме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала.
МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей. Третьяковская галерея экстренно внесла полотно в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.