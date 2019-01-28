Машину похитителей картины Куинджи заметили в Москве

https://news.ru/storage/news/335f721e16a388fe7d64a14ef6d6526d/b32f4548-7a77-472f-a7ff-6adcb4e6679e_850.jpg twitter.com/@ValeriaOnannadi

Белый Mercedes Benz ML, на котором уехали похитители картины Куинджи, замечен на западе Москвы. По неподтверждённым пока данным, автомобиль видели в районе дома 45 Б по Можайскому шоссе.

Удалось ли полиции задержать преступников, неизвестно, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как писал News.ru, предполагаемый похититель картины попал в объектив камер наблюдения в Третьяковской галерее. Кроме того, в полиции составили фоторобот преступника, ориентировка разослана во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Москве введён план «Перехват».

Вечером 27 января картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из зала Третьяковской галереи. Неизвестный мужчина в костюме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала.

МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей. Третьяковская галерея экстренно внесла полотно в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.