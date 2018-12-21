Машина сорвалась с домкрата и раздавила своего владельца

Мужчина погиб в результате несчастного случая во время ремонта автомобиля в Москве. Инцидент произошёл на западе столицы.
Автолюбитель поставил машину на домкрат и залез под неё. Однако крепление оказалось ненадёжным, домкрат сорвался, и транспортное средство придавило мужчину.
От полученных травм автомобилист скончался на месте, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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