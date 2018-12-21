Машина сорвалась с домкрата и раздавила своего владельца

https://news.ru/storage/news/1a69a42f53a7ec7767fc07f1325a04e3/583d42c8-56d5-4e38-aeb5-9c66c737fa84_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мужчина погиб в результате несчастного случая во время ремонта автомобиля в Москве. Инцидент произошёл на западе столицы.

Автолюбитель поставил машину на домкрат и залез под неё. Однако крепление оказалось ненадёжным, домкрат сорвался, и транспортное средство придавило мужчину.

От полученных травм автомобилист скончался на месте, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее News.ru сообщал, что в США котёнок угодил под капот автомобиля и лишь чудом остался жив. Владелец машины обратил внимание на подозрительные звуки во время поездки. Напуганное животное пряталось под блоком цилиндров.