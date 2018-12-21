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Машина сорвалась с домкрата и раздавила своего владельца

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Мужчина погиб в результате несчастного случая во время ремонта автомобиля в Москве. Инцидент произошёл на западе столицы.

Автолюбитель поставил машину на домкрат и залез под неё. Однако крепление оказалось ненадёжным, домкрат сорвался, и транспортное средство придавило мужчину.

От полученных травм автомобилист скончался на месте, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее News.ru сообщал, что в США котёнок угодил под капот автомобиля и лишь чудом остался жив. Владелец машины обратил внимание на подозрительные звуки во время поездки. Напуганное животное пряталось под блоком цилиндров.


#москва #автомобили #смерть
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