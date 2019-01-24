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Машина скорой перевернулась в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Массовая авария произошла на западе Москвы. В ДТП попали четыре транспортных средства, в том числе машина скорой помощи, сообщили News.ru

По имеющимся данным, на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в ДТП попало два легковых автомобиля, такси и машина медиков. От удара скорая перевернулась на бок.

В результате происшествия пострадали четыре человека. 

Ранее News.ru писал, что три человека, в том числе один ребёнок, получили травмы в результате ДТП в центре Кирова. Там автомобиль врезался в автобусную остановку.


#москва #авария #скораяпомощь
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