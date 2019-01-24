Машина скорой перевернулась в Москве

Массовая авария произошла на западе Москвы. В ДТП попали четыре транспортных средства, в том числе машина скорой помощи, сообщили News.ru
По имеющимся данным, на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в ДТП попало два легковых автомобиля, такси и машина медиков. От удара скорая перевернулась на бок.
В результате происшествия пострадали четыре человека.
Ранее News.ru писал, что три человека, в том числе один ребёнок, получили травмы в результате ДТП в центре Кирова. Там автомобиль врезался в автобусную остановку.