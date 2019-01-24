Машина скорой перевернулась в Москве

https://news.ru/storage/news/6cea84ad5ed9287046e30390a2a28f94/3ca1312e-bb43-49e8-b66f-fee95d47c3dc_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Массовая авария произошла на западе Москвы. В ДТП попали четыре транспортных средства, в том числе машина скорой помощи, сообщили News.ru

По имеющимся данным, на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов в ДТП попало два легковых автомобиля, такси и машина медиков. От удара скорая перевернулась на бок.

В результате происшествия пострадали четыре человека.

Ранее News.ru писал, что три человека, в том числе один ребёнок, получили травмы в результате ДТП в центре Кирова. Там автомобиль врезался в автобусную остановку.