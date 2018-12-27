Машина с туристами сорвалась с моста в Исландии

https://news.ru/storage/news/8cac3578983e2ac679797c43dd71031c/feb15c7f-2d1c-43dd-852c-030450967f8a_850.jpg Olaf Krüger/imagebroker.com/Global Look Press

Автомобиль с семью британскими туристами упал с моста в Исландии. Есть погибшие. Очевидцы описывают место крушения как «ужасающее».

Авария произошла в Скейдарарсандуре, на юге страны. Утром арендованный Toyota Land Cruiser пробил боковое ограждение однополосной дороги и упал на скалистый пляж.

«Автомобиль был полностью разбит. Когда я прибыл, четверо были извлечены из машины, один человек был мертв, а трое всё ещё были зажаты в автомобиле. Вероятно, двое из них были мертвы», — рассказал в эфире исландской радиостанции Bylgjan гид Адольф Эрлингссон, который с двумя полицейскими был одним из первых на месте ЧП.

Полиция подтвердила гибель трёх туристов, в том числе ребёнка. Остальные получили серьёзные ранения.

Ранее News.ru писал о том, что два туриста, потерявшиеся в горах в окрестностях города Пинероло на севере Италии, найдены мёртвыми в области Пьемонт сотрудниками горноспасательной службы.