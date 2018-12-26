Онкобольных детей заразили гепатитом С

https://news.ru/storage/news/d03d41b6460c567f55670d8800de6aaa/0ace99da-2159-469d-869f-3df6aff4fbb8_850.jpg Дмитрий Ермаков/АГН «Москва»

Врачи перелили им заражённую кровь

Массовое заражение детей гепатитом С произошло в Амурской областной детской клинической больнице. Заболевшие в разное время проходили лечение в онкогематологическом отделении этого медицинского учреждения. Из-за длительного инкубационного периода родители не знают, когда именно могли заразиться их дети.

«Следователям предстоит выяснить, есть ли причинно-следственная связь между нахождением детей в больнице и заражением гепатитом С», — приводит «Интерфакс» слова старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Алексея Лубинского.

По имеющейся у него информации, речь идёт примерно о 20 детях. Согласно данным Telegram-канала Mash, они заразились гепатитом С из-за того, что врачи перелили им заражённую кровь. Старшему из детей — 14 лет, младшему — полгода. Из-за вируса медики не могут пересадить младенцу костный мозг, без которого он не выживет. Онкобольным детям теперь угрожают цирроз и рак печени. Главврач Амурской больницы утверждает, что они заразились в другом месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Согласно информации «Говорит Москва», в результате халатного отношения сотрудников медучреждения пострадали 26 несовершеннолетних пациентов. Они многократно использовали одноразовые перчатки и пробки от катетеров, отметил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, расследование произошедшего ведётся с начала лета.

«На сегодняшний день основная версия — то, что допущена халатность медицинским персоналом больницы», — заявил Орлов.

Ранее News.ru рассказывал о том, что в Москве семья с онкобольными детьми была вынуждена покинуть съёмную квартиру после массовой травли со стороны соседей. Жители одного из домов в районе Коньково подписали петицию с требованием выселить жильцов.