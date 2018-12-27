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Маршрутка въехала в поезд под Петербургом

vsevkudrovo/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Микроавтобус с пассажирами въехал в поезд под Санкт-Петербургом. Инцидент произошёл на переезде в Кудрово.

Локомотив следовал без вагонов. В результате аварии на переезде пострадали четыре человека, в том числе трёхлетний ребёнок.

За рулём маршрутки находился 58-летний мужчина. Позже он сказал журналистам, что ему стыдно за произошедшее и он больше никогда не сядет за руль. Движение на переезде полностью перекрыто.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее News.ru писал о том, что четыре человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса Mercedes и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области, возле границы с Казахстаном.


#ДТП #железнаядорога
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