Маршрутка въехала в поезд под Петербургом

Микроавтобус с пассажирами въехал в поезд под Санкт-Петербургом. Инцидент произошёл на переезде в Кудрово.
Локомотив следовал без вагонов. В результате аварии на переезде пострадали четыре человека, в том числе трёхлетний ребёнок.
За рулём маршрутки находился 58-летний мужчина. Позже он сказал журналистам, что ему стыдно за произошедшее и он больше никогда не сядет за руль. Движение на переезде полностью перекрыто.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее News.ru писал о том, что четыре человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса Mercedes и грузового поезда в Озинском районе Саратовской области, возле границы с Казахстаном.